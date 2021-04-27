Из жизни

В 3-м Подгорном проезде грунтовые воды разрушают основание дома

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Грунтовые воды разъедают основание дома № 12 в 3-м Подгорном проезде. Редкий момент за последние лет десять когда в подвале они стоят не по щиколотку.

«Вода сейчас ушла, а все идет оттуда. Когда строили дома, вода здесь все время стояла», - пожаловался Василий Петрович.

Владельцы кладовок уже перестали наводить порядок. Хоть и жить в доме еще лет восемь до расселения, но уже душа не лежит и сил нет бороться с сыростью.

Главное - добиться, чтобы двухэтажка не развалилась.

«Здесь не отработан слив. Все забито. Зимой покрывается все льдом», - сообщила местная жительница Валентина Ивановна.

Уже разрушились отмостка, кирпичная кладка. Заплатки не держатся.

«Перестали брать нас в МУПе, все отказались. А что брать? Они рушатся», - отметила Валентина Ивановна.

Каким образом обезопасить здание от грунтовых вод и помочь ему не развалиться до расселения, местные пока не придумали.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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