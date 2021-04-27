Ни помыться, ни постирать: на улице Дружбы мучаются из-за слабого напора

27.04.2021 | 19:50

Во дворе на улице Дружбы воды полно, а вот в двухэтажках с ней перебои, жалуются местные жители. Хоть из луж наливай на технические нужды.

«Постоянно лопаются трубы, и у нас нет напора в доме. У нас водонагреватели, но напора нет. Не можем помыться, постирать, напора в машинку тоже нет», - сообщила Наталья.

И такое - при высокой стоимости воды из крана.

«Цена одного куба воды у нас 41 рубль», - рассказала женщина.

Жители обратили внимание на то, что в последней квитанции в графе «Тариф» пусто, хотя поставщик обязан указывать стоимость - так, как раньше делал. Исчезновение цифр озадачило людей и заставило задуматься о качестве предоставляемых услуг. Ситечки на кранах часто приходится откручивать для прочистки.

«Машинка желтая, постоянно чистим. И напора нет: я сегодня постирала - порошок остался в машинке», - пожаловалась Наталья.

Такие проблемы не только в доме № 2 на улице Дружбы, но и в соседнем № 8. По мнению Татьяны Владимировны, все из-за старых труб, которые питают двухэтажки от железной дороги.

«Не можем пить воду - только через фильтр. Мы просили, чтобы нас переключили к Горводоканалу, но бесполезно. Сказали, что очень много затрат на нас, большие деньги нужны», - пояснила Татьяна Владимировна.

Раньше была колонка с хорошей водой, но предпочли снести ее, чем искать средства на ремонт старых сетей. Чтобы не оставлять людей из двух еще не расселенных домов вообще без ресурса, сотрудники организации от железной дороги нехотя латают трубы.

Подобное падение напора происходит не впервые. В прошлый раз жители куда только не писали.

«Нашли утечку - около дороги была. В итоге сделали, и напор стал хороший. То же самое», - подчеркнула горожанка.

Удивляет одно: поставщик ресурса не озадачен потерями. Если верить людям, напор плох не одну неделю, значит, старые трубы пропускают воду давно.