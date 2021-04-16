Пенсионерка о свалке во дворе на Докучаева: Мы платим, а толку нет

16.04.2021 | 20:41

Путь с улицы Титова в сторону улицы Циолковского пролегает через двор дома № 15 на Докучаева. Прохожие удивляются тому, что видят: сплошная свалка. При том что там находится детская площадка, ни дворник, ни родители не могут убраться.

Такое вряд ли произойдет, уверена местная жительница. Она знает своих соседей, многие - квартиранты, готовые съехать в любой момент. Сами бросают мусор, его разносит ветром по округе. Плюс нетрезвые компании без стеснения располагаются на игровой зоне.

«Что хотят, то кидают, банки-стеклянки. Около моего дома никто не убирается, никто ничего не делает, хотя ЖЭУ-10... или там ЖЭУ-7? Не знаю, кому мы платим. Без конца я плачу, а толку нет», - сообщила Анна Александровна.

Женщина хочет изменить ситуацию, но руки опускаются.

«В подъезде если подмету немножко, то вроде чисто. Две недели - и опять окурки, шприцы», - пожаловалась Анна Александровна.

На территорию между улицами Докучаева и Титова просят обратить внимание не первый раз.

«Мы своих внуков сюда не отпускаем. У меня внучке 13 лет, она тоже этот негатив видит, и если мы куда-то быстро проходим, то она тоже делает какие-то свои выводы», - отметила горожанка.

Если прохожие возмущаются, когда идут мимо, то местные жители вынуждены постоянно смотреть на бардак и думать о том, сколько они отдают денег, в том числе и на дворника.

«Невыносимо! За эту общагу я плачу 6 500, прописаны трое: два инвалида и я. Куда это?» - возмутилась женщина.

Надежда даже на субботник небольшая. Если мусор уберут, то он быстро появится вновь - люди здесь такие.