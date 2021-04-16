Сетевое издание|18+|Пятница|16 апр 2021|21:34
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+20oC
Завтра | Облачно |

Из жизни

Пенсионерка о свалке во дворе на Докучаева: Мы платим, а толку нет

Печать

Путь с улицы Титова в сторону улицы Циолковского пролегает через двор дома № 15 на Докучаева. Прохожие удивляются тому, что видят: сплошная свалка. При том что там находится детская площадка, ни дворник, ни родители не могут убраться.

Такое вряд ли произойдет, уверена местная жительница. Она знает своих соседей, многие - квартиранты, готовые съехать в любой момент. Сами бросают мусор, его разносит ветром по округе. Плюс нетрезвые компании без стеснения располагаются на игровой зоне.

«Что хотят, то кидают, банки-стеклянки. Около моего дома никто не убирается, никто ничего не делает, хотя ЖЭУ-10... или там ЖЭУ-7? Не знаю, кому мы платим. Без конца я плачу, а толку нет», - сообщила Анна Александровна.

Женщина хочет изменить ситуацию, но руки опускаются.

«В подъезде если подмету немножко, то вроде чисто. Две недели - и опять окурки, шприцы», - пожаловалась Анна Александровна.

На территорию между улицами Докучаева и Титова просят обратить внимание не первый раз.

«Мы своих внуков сюда не отпускаем. У меня внучке 13 лет, она тоже этот негатив видит, и если мы куда-то быстро проходим, то она тоже делает какие-то свои выводы», - отметила горожанка.

Если прохожие возмущаются, когда идут мимо, то местные жители вынуждены постоянно смотреть на бардак и думать о том, сколько они отдают денег, в том числе и на дворника.

«Невыносимо! За эту общагу я плачу 6 500, прописаны трое: два инвалида и я. Куда это?» - возмутилась женщина.

Надежда даже на субботник небольшая. Если мусор уберут, то он быстро появится вновь - люди здесь такие.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
0
0
0
0
 
Гость||

Аххааа,мы платим,а толку нет.Почему ,нет,у серьёзных пацанов все путем,бабки шуршат, все норм...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте