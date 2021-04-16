На улице Ладожской желающие выбросить мусор утопают в грязи

16.04.2021 | 20:24

«Мусорной реформе» уже больше двух лет, а порядка на контейнерной площадке во дворе дома № 115 на улице Ладожской по-прежнему нет. Есть претензии к твердому покрытию, которое наличествует не везде. Из-за этого и подойти к баку сложно, и подъехать спецмашине - она буксует. Плюс тот, кто забирает вторсырье, никак не найдет оптимальное место для емкости на колесах.

«Ну невозможно изрыли! Машины подходят. Беспорядок - его надо ликвидировать», - сообщила женщина.

Особенно обидно, когда перед глазами - хорошие примеры по соседству.

«Во дворе у нас есть еще одна, там асфальтировано. Подъезжают, забирают, все нормально. А здесь разроет он, особенно в дождливую погоду, и не пройдешь опять», - пояснила активистка.

Имеется в виду сложный участок, где постоянно буксует грузовик, пытаясь максимально близко подъехать к контейнеру. Из-за того, что нет асфальта, колесами он вспахивает землю.