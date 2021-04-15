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Из жизни

На улице Докучаева люди выбрасывают все ненужное под окна своих квартир

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Жительница дома № 13 на улице Докучаева возмущена поведением соседей из строения № 15. Его обитатели не привыкли собирать отходы в пакеты, чтобы относить на контейнерную площадку, а выбрасывают их прямо в окно. Так поступают многие.

«Они с балконов, из окон, я наблюдала, даже выплескивали воду и бросают мешки все», - пожаловалась Зоя Николаевна.

Загрязнению территории способствуют и коммунальщики, что спустя рукава обслуживают жилье. Об этом рассказывала в прошлом году неравнодушная горожанка.

«Этот мусор - мы на него смотрим из окон. По все территории, по всей длине абсолютно не убираются», - сообщила Ирина Геннадьевна.

Женщина признавала, что изначально виноваты в антисанитарии жители соседнего дома, но при этом настаивала, чтобы сотрудники управляющей компании следили за территорией - они за это ежемесячно получают деньги. Прошел ровно год. Изменения если и есть, то в худшую сторону.

«А дворник вообще не убирается здесь, там у них нет, наверное. Какие-то приезжают иногда, там соберут бумажечки и на этом успокаиваются», - рассказала Зоя Николаевна.

Понять, зачем люди из общежития выбрасывают все ненужное прямо под окна своих квартир, сложно. Пенсионерка предполагает, что так поступают квартиранты, которые не рассчитывают оставаться на долгое время.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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