На улице Докучаева люди выбрасывают все ненужное под окна своих квартир

Жительница дома № 13 на улице Докучаева возмущена поведением соседей из строения № 15. Его обитатели не привыкли собирать отходы в пакеты, чтобы относить на контейнерную площадку, а выбрасывают их прямо в окно. Так поступают многие.
«Они с балконов, из окон, я наблюдала, даже выплескивали воду и бросают мешки все», - пожаловалась Зоя Николаевна.
Загрязнению территории способствуют и коммунальщики, что спустя рукава обслуживают жилье. Об этом рассказывала в прошлом году неравнодушная горожанка.
«Этот мусор - мы на него смотрим из окон. По все территории, по всей длине абсолютно не убираются», - сообщила Ирина Геннадьевна.
Женщина признавала, что изначально виноваты в антисанитарии жители соседнего дома, но при этом настаивала, чтобы сотрудники управляющей компании следили за территорией - они за это ежемесячно получают деньги. Прошел ровно год. Изменения если и есть, то в худшую сторону.
«А дворник вообще не убирается здесь, там у них нет, наверное. Какие-то приезжают иногда, там соберут бумажечки и на этом успокаиваются», - рассказала Зоя Николаевна.
Понять, зачем люди из общежития выбрасывают все ненужное прямо под окна своих квартир, сложно. Пенсионерка предполагает, что так поступают квартиранты, которые не рассчитывают оставаться на долгое время.
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