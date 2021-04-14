Из жизни

Жители Шуиста не могут побороть соблазн кидать мусор под теплотрассу

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Замусоренных мест на Шуисте много. Но есть один объект, выделяющийся на общем фоне. Это надземные коммуникации на улице Клары Цеткин, рядом с домом № 29. Близ них расположена контейнерная площадка - довольно чистая внутри, с незаполненными баками. Вне ограждения и далее под теплотрассой - склад отходов разного сорта.

«Из частных домов несут сюда и бросают. Всю жизнь, сколько я живу, всегда тут такая история. Немножко приберут, на машину погрузят, уберут, смотришь: опять столько же накидали», - пожаловалась местная жительница Тамара Николаевна.

«Из деревни приехала, пятый год, и здесь все время мусор. С частных домов сюда таскают и тут рубят все», - рассказала местная жительница Антонина Васильевна.

Нельзя назвать теплотрассу неухоженной - трубы изолированы, укутаны в специальный материал. Но из-за гигантского количества мусора создается ощущение заброшенного объекта. Почему-то невзлюбили жильцы домов на Клары Цеткин коммуникации, которые помогают им согреваться зимой.

«Бутылка знаете откуда? Бросают из окон прямо целыми пакетами. Мусор не хочется нести, они все бросают сюда. Уже сколько с ними бились - бесполезно, они нарочно», - сообщила местная жительница Галина Ивановна.

Очевидцы подтвердили: не раз видели рабочих, выгребающих хлам из-под сетей. Но за короткое время они снова обрастают мусором.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

Какая теплотрасса... Пройдите по Шуисту вокруг 10 хколы и покажите мне хоть одно место без битого стекла!!!

Гость||

хорошо что кидают, хоть бомжу есть что пожрать найти и пошуршать

Гость||

Весь район грязный, живем в этом районе 18 лет , за все время не видели коммунальных служб!!! Жаль фото нельзя приложить, а то бы показал красоты Шуиста. Только воровать умеют, а за городом следят только на бумагах, в своих отчетах

Гость||

Пусть еще сфотографируют продолжение этой теплотрассы в районе домов №№35 и 37 по улице Кл.Цеткин, там вообще мусорный полигон! Раньше Биосинтез на субботниках наводил чистоту по всему району, а теперь никому дела нет и теплотрасса, вероятно, ни за кем не закреплена.

Имя: Гость
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