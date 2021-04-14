Жители Шуиста не могут побороть соблазн кидать мусор под теплотрассу

14.04.2021 | 20:35

Замусоренных мест на Шуисте много. Но есть один объект, выделяющийся на общем фоне. Это надземные коммуникации на улице Клары Цеткин, рядом с домом № 29. Близ них расположена контейнерная площадка - довольно чистая внутри, с незаполненными баками. Вне ограждения и далее под теплотрассой - склад отходов разного сорта.

«Из частных домов несут сюда и бросают. Всю жизнь, сколько я живу, всегда тут такая история. Немножко приберут, на машину погрузят, уберут, смотришь: опять столько же накидали», - пожаловалась местная жительница Тамара Николаевна.

«Из деревни приехала, пятый год, и здесь все время мусор. С частных домов сюда таскают и тут рубят все», - рассказала местная жительница Антонина Васильевна.

Нельзя назвать теплотрассу неухоженной - трубы изолированы, укутаны в специальный материал. Но из-за гигантского количества мусора создается ощущение заброшенного объекта. Почему-то невзлюбили жильцы домов на Клары Цеткин коммуникации, которые помогают им согреваться зимой.

«Бутылка знаете откуда? Бросают из окон прямо целыми пакетами. Мусор не хочется нести, они все бросают сюда. Уже сколько с ними бились - бесполезно, они нарочно», - сообщила местная жительница Галина Ивановна.

Очевидцы подтвердили: не раз видели рабочих, выгребающих хлам из-под сетей. Но за короткое время они снова обрастают мусором.