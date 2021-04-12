Территорию у детского сада на Чаадаева завалило мусором

12.04.2021 | 20:52

Детский сад на Чаадаева, 87а, в осаде. Его скоро занесет или завалит мусором. Стоит учреждение вдоль дороги на Светлой, а та, как магнит, притягивает все непотребное. Обочины усеяны, а низина за детсадом сплошь завалена.

«Ветром очень много. И ветер, и беспорядок. Кидают кому ни попадя, кто куда», - рассказал местный житель Владимир Иванович.

Заросшая площадка за дошкольным учреждением когда-то была зоной отдыха, отметила местная жительница. Наталья Викторовна видела, как открывали что-то вроде сквера.

«Вот приехали, посадили деревья, большую лавочку поставила, такую огромную - как лежак», - сообщила женщина.

Куда-то подевалось благообразие уголка - вид вызывает брезгливость. Постарались местные жители, не ветром же принесло использованные памперсы и сломанные бытовые предметы. Бахилы, разбросанные повсюду, явно от посетителей стоматологической поликлиники. Расклейщики рекламы также провоцируют появление мусора на улицах.

«Если вы пройдете по всему Шуисту, вы везде это найдете: и около детских садов, и около магазинов - везде», - подчеркнула местная жительница Любовь Владимировна.

Мусор проник за ограду, на участок детского сада, подбирается все ближе к зданию. Прибавляется работы у сотрудников дошкольного учреждения.