За многоэтажкой на улице Чаадаева появилась стихийная свалка

08.04.2021 | 20:15

Позор Железнодорожного района - так называют жильцы дома на Чаадаева, 91, территорию позади здания. Она муниципальная, тянется вдоль основной дороги. В округе - с десяток магазинов, где продают алкоголь. Покупатели пользуются местом за постройкой, опустошая тару прямо там.

«Пьянка такая, что мама не горюй, с утра до вечера. Кустов много, деревьев много, они здесь присаживаются, пьют и костры разжигают. Все здесь делают», - пожаловалась местная жительница Любовь Николаевна.

«Это полное безобразие! Разве так можно? Дворников нет, никого нет», - поддержала Зинаида Алексеевна.

На каждом шагу - пни-самобранки, распивочные пункты. Трудно пройти, не наступив на пустые бутылки или, что еще хуже, использованные шприцы.

«У меня окна сюда, и здесь я каждый день такую картину вижу. И еще кучками собираются выпивохи», - сообщила Галина Васильевна.

Так было не всегда. Существовала ухоженная территория без диких зарослей, без обломанных и сожженных деревьев, без гор мусора. Теперь асфальтированная дорожка с бордюром погребена под грязью и листьями, еле проглядывается.

«Это же лицо города, люди ездят, центральная магистраль. Как к такому относиться?» - резонно поинтересовалась Любовь Николаевна.