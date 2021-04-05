Из жизни

На проспекте Строителей у мусорной площадки появилась опасная воронка

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Только малыш бурно радовался лужам: измерял глубину, ширину, покорял грязные просторы. Но совершенно не весело было маме с тройняшками - она безуспешно выискивала местечки посуше. Асфальт перед контейнерной площадкой затянут жижей, сложно пройти, проехать по участку и добраться до контейнерной площадки напротив проспекта Строителей, 19.

«Здесь все время такая грязь, это ужас просто!» - заявила местная жительница.

«Бардак! Давно этот бардак», - сообщила женщина.

Асфальт, может, и был бы чище, но недавние работы на сетях рядом с баками повлияли на его вид. Поскольку во время раскопок специалисты убрали или разрушили бортовой камень, то грязь с пустыря сползает щедрыми порциями.

«Оттуда постоянно течет сверху. Здесь постоянно копают, а за собой ничего не восстановили, все нарушили», - отметил мужчина.

Жидкость размывает асфальтированную дорожку - она ведет от домов на Глазунова к контейнерам на проспекте Строителей. А рядом очень глубокая воронка, затянутая жижей. Если ребенок решит туда прыгнуть, увязнет выше колен. Дети любознательные, им нравится исследовать весенние лужи. Омут же ничем не огорожен, в него лишь наставили прутьев, вроде как обозначили опасное место.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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