В Пензе квартиры в многоэтажке остались без света из-за протечки

01.04.2021 | 21:04

Текущая крыша может стать причиной пожара на верхнем этаже дома в 5-м Виноградном проезде, 24. В таком случае выбраться из квартир получится не у всех жильцов, ведь льется на электрощитовую. Если она вспыхнет, людям из одной секции придется идти сквозь дым и огонь. К счастью, пока такого ЧП не случилось. Было другое.

«22-го числа протекла крыша, все попало в щиток, замкнуло. В двух квартирах нет света с 22-го числа. Обращались в УК «Жилье-15» - всего-навсего сбросили снег», - пожаловался Роман.

Включать электричество будут только после того, как стена и оборудование просохнут.

«Сырая погода, просыхать будет до мая», - отметил мужчина.

В секции также видны следы потеков, есть они и в обесточенных квартирах. Жить там теперь нельзя, и когда условия изменятся, неизвестно.

«У управляющей компании не отказывают, я им звоню - «Когда просохнет», - сообщил Роман.

По словам мужчины, несколько лет назад в доме капитально ремонтировали кровлю, но хватило ее замены ненадолго.