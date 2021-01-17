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Из жизни

С улицы Рахманинова более полугода не могут вывезти сломанные ветки

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Сколько нужно времени для того, чтобы просто вывезти опиленные ветки? Таким вопросом задается житель улицы Рахманинова каждый раз, когда проходит мимо дома № 7 на Бородина.

По пути к высотке располагается пустырь, куда коммунальщики еще в 2020 году сгрузили растительные остатки. И забыли про них. История началась с непогоды: внезапно выпал снег, когда его не ждали. Тогда натворил он дел.

«Где-то с апреля месяца ветки. Когда обрезали - конец апреля, начало мая. Нарезали, бросили. Так они все лето пролежали, всю осень и всю зиму. И вот пошло на этот год», - рассказал местный житель Роман.

На запущенный пустырь жалуются не впервые. В августе трава стояла в человеческий рост. Она-то частично и скрывала обрезанные ветки. Есть ли дворник, который должен следить за территорией, прохожие сказать не смогли. Но подтвердили: участок запущен.

«Не знаю, чья это территория. Ничья, наверное. Здесь всегда так, да», - поделилась мнением горожанка.

Роман же уверен, что закрепленный за территорий работник есть.

«Через дорогу находится, по-моему, ЖКХ. Эта земля вся к ним должна относиться. Потому что дворник, когда приходит расчищать здесь, и трактор ездит от их бригады. И дворник приходит убирать всю эту территорию. Она их», - высказался пензенец.

Для вывоза веток нужен грузовик, продолжает мужчина. Вероятно, с этим связаны растянувшиеся сроки очистки пустыря.

«То ли не хотят, то ли лень, то ли техники не хватает. У них там грузовиков нет, в основном одни трактора. Грузовики они заказывают, скорее всего. В организациях где-то. Может быть, у них средств не хватает, чтобы оплатить вывоз этого мусора», - предположил Роман.

За прошедшие месяцы прохожие почти привыкли к такой картине.

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Гость||

Возле Рахманинова, 24 куча ещё больше куча веток. Лежит с июня

Имя: Гость
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