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Из жизни

Хоккейная площадка на улице Ударной превратилась в помойку

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Мертвая тишина повисла над хоккейной площадкой на улице Ударной. Если кто туда и приходит, то только для того, чтобы опрокинуть бутылочку-другую или выбросить мусор по дороге к остановке общественного транспорта.

А поскольку территория давно заброшена, мысль, что это узаконенная помойка, прочно вошла в головы многих местных жителей.

«Знаете, у нас везде такой мусор. Кругом все намусорено. Я всегда говорю: сложите все в пакеты да отнесите, ведь все равно платим за мусор. Люди у нас такие...» - отметила она.

Молодое поколение раньше все время проводило там: играли в хоккей, катались на коньках, летом до ночи гоняли мяч - благо освещение было. Теперь традиция утрачена.

«А им больше делать нечего, в компьютерах сидят. Лучше бы на улице поиграли. Здесь много домов, все сюда ходили», - рассказала женщина.

Если еще несколько лет назад здесь хотя бы изредка проводились субботники, то теперь вряд ли кто-то убирается. Об этом свидетельствует не только мусор. Там, где раньше катались дети, растут деревья, многие уже выше человеческого роста.

А ведь в округе нет действующих катков. Если бы отремонтировали площадку и залили лед, то туда бы потянулись представители подрастающего поколения.

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Гость||

Как и весь город.

Гость||

нда, прокол за прокол с катками

Имя: Гость
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