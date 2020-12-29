Хоккейная площадка на улице Ударной превратилась в помойку

Мертвая тишина повисла над хоккейной площадкой на улице Ударной. Если кто туда и приходит, то только для того, чтобы опрокинуть бутылочку-другую или выбросить мусор по дороге к остановке общественного транспорта.
А поскольку территория давно заброшена, мысль, что это узаконенная помойка, прочно вошла в головы многих местных жителей.
«Знаете, у нас везде такой мусор. Кругом все намусорено. Я всегда говорю: сложите все в пакеты да отнесите, ведь все равно платим за мусор. Люди у нас такие...» - отметила она.
Молодое поколение раньше все время проводило там: играли в хоккей, катались на коньках, летом до ночи гоняли мяч - благо освещение было. Теперь традиция утрачена.
«А им больше делать нечего, в компьютерах сидят. Лучше бы на улице поиграли. Здесь много домов, все сюда ходили», - рассказала женщина.
Если еще несколько лет назад здесь хотя бы изредка проводились субботники, то теперь вряд ли кто-то убирается. Об этом свидетельствует не только мусор. Там, где раньше катались дети, растут деревья, многие уже выше человеческого роста.
А ведь в округе нет действующих катков. Если бы отремонтировали площадку и залили лед, то туда бы потянулись представители подрастающего поколения.
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Как и весь город.