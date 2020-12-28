Старые деревья на ул. Герцена не попали в число опиленных в 2020-м

28.12.2020 | 19:07

На повороте с Жемчужной на Герцена, к первому дому, пензенцев встречает грозный страж. Он только на первый взгляд дряхлый, но на самом деле еще может задать всем жару, если решит свести счеты с земным бытием.

Трухлявое дерево многоствольное. Одна часть совершенно гнилая, куски уже выпадали, лежат поблизости, переломанные ветки нависают. Одна так мешала людям, что кто-то из местных не выдержал, отпилил кусок. Но остальные продолжают наводить страх на население.

«Почти задевают - до головы. Когда выпадают осадки, снег, мы боимся, что произойдет несчастный случай. Там и тротуар рядом, и въезд. Скорая помощь заезжает, краны к пристройке дома - все задевают. Куда отскочат эти ветки? На голову», - ответила сама себе пензячка Любовь Ивановна.

Дома вокруг стоят с начала семидесятых. Любовь Ивановна из числа старожилов. Она не помнит точно, кто высаживал деревья - или представители городского хозяйства, или местные старались.

Но время пришло прощаться со старыми великанами. Они свое отслужили. У дома № 1а на Герцена несколько совершенно дряхлых.

«Вон оно треснуло, с этой стороны хорошо видно, посмотрите. При первом снегопаде это обрушится. Тут дети утром в школу ходят, может произойти несчастный случай», - выразила беспокойство горожанка.

В апреле обитатели Герцена, 1а, написали заявление в жилфонд Железнодорожного района, изложили конкретную просьбу по опиловке аварийных деревьев. Никаких действий не последовало.

Любовь Ивановна уверена, что часть переломанных великанов находится на придомовой территории.

А тот, что на въезде, растет на муниципальной земле.