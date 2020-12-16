На Западной Поляне в торговом помещении лопнула труба отопления

16.12.2020 | 20:49

Машина аварийной службы, открытая дверь подземной торговой точки, клубы пара. Приехавшие на улицу Мира, 6, устранять аварию на сетях отопления специалисты ЖКХ сообщили: лопнула труба в одном из помещений подвала, превращенного в площадь для аренды.

К счастью, комната, где случился прорыв, в тот момент пустовала, иначе бы товар оказался поврежден. Несмотря на то что после отключения тепла прошло несколько часов, внутри было жарко и очень сыро. Исправлять ситуацию в таких условиях пришлось быстро, чтобы оперативно запустить систему, пока она не перемерзла.

Сотрудники управляющей компании рассказали о старых трубах и о том, что полноценного ремонта не было с 60-х годов прошлого века, когда построили дом.

Понятно, что вкладывать свои деньги в замену общих сетей коммерсант не хочет - затраты существенные. Но теперь придется раскошелиться на восстановление пола комнаты, ведь свищ появился под плиткой, а все трубы были спрятаны.

Кроме того, от влаги пострадали и соседние помещения. Так что непонятно, что вышло бы дешевле - никто не даст гарантию, что завтра не рванет в другом месте.