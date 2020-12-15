В многоэтажке на улице Медицинской кипятком затопило подвал

15.12.2020 | 21:04

Снимать видео в подъезде дома № 6 на улице Медицинской можно лишь на лестничных площадках верхних этажей - внизу камера моментально запотевает. Повышенную влажность местные обитатели терпят давно. Остается удивляться, почему нет никакой реакции со стороны управляющей компании.

«Это началось недели две назад. Пар поднимается, воды много, запахи неприятные. Если соседям все равно, то я решила пожаловаться, чтобы с этим что-то решили. На пятом этаже тоже, бывает, протекает что-то, стены все желтые», - рассказала жительница дома Валерия.

Бывшее общежитие никогда не было образцовым, но мощь испарений удивила даже съемочную группу «Службы 11», которая успела повидать немало.

«Тут у нас пар, горячая вода, проводка - никому ничего не надо. Дышим все этим, до четвертого этажа доходит», - сообщила девушка.

Неудивительно, что дверь заледенела и не закрывается - ее специально распахнули, чтобы хоть часть пара улетучивалась из стен дома. Только теперь она - как приглашение зайти для некоторых граждан, которых повышенной влажностью не испугаешь.

«Курят здесь на площадке, едят, и трусы там женские внизу лежат. Сегодня даже нагадили на первом этаже прямо посреди площадки!» - пожаловался Юрий Александрович.

Он ожидал чего-то подобного горячей воде под квартирами первого этажа.

«Должны были с 1 октября дать отопление, а дали только в ноябре. Жаловались, доходили до многих инстанций, но бесполезно», - отметил житель дома.

По словам мужчины, перерасчета платы он так и не увидел. На вопрос, почему не стал добиваться пересмотра суммы в квитанции, заявил, что не верит в возможность что-то изменить. Вероятно, такой же логикой руководствуются и его соседи, иначе добивались бы ремонта затопленного подвала.