В пензенском дворе появился диспенсер с пакетами для уборки за собаками

Пензенское товарищество собственников недвижимости «Полет» получило из Санкт-Петербурга космический презент - пакеты для сбора продуктов жизнедеятельности собак.
«Нам дали их в подарок, потому что человек, который этим занимается, был помощником космонавта Леонова на общественных началах, и вот он нам некоторое количество отправил бесплатно», - рассказал председатель ТСН «Полет» Павел Кузнецов.
А все из-за расположения товарищества - на улице Леонова. Председатель хотел заказать у питерской фирмы, которая производит ящики-диспенсеры, такое оборудование. Ее руководитель пошел навстречу.
По словам Павла, не все члены товарищества восприняли нововведение с позитивом.
«У жителей очень узкая зона социального комфорта. Если у тебя нет собаки, то зачем оплачивать? Примерно, как ты живешь на первом этаже и говоришь: зачем я буду платить за лифт, я им не пользуюсь. Но все это общее имущество, эти диспенсеры установлены на земельном участке, который является общим имуществом», - отметил Павел Кузнецов.
Есть сомнения, станут ли владельцы животных собирать продукты жизнедеятельности, такая культура поведения только начинает внедряться в российском обществе. Опасения рассеяла как минимум одна женщина.
«Пользуемся. Вот сейчас пойду и возьму, чтобы какашек кругом не было, для этого и нужно. Мы всегда с пакетиком ходим», - пояснила она.
Павел периодически добавляет пакеты в диспенсер - значит, кто-то их берет и использует, говорит он. Это радует, ведь специализированных зон для собак в Пензе до сих пор нет и выгуливают питомцев возле школ, во дворах, где детские площадки.
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Один раз видела женщину, выгуливала собаку около школы, она убирала за своей собакой. Вот так .Родители бьются ,прямо " на ножах", за благополучие своих детей - учащихся, но элементарные правила санитарии соблюдать не хотят.Где наша полиция и штрафы ?