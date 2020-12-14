В пензенском дворе появился диспенсер с пакетами для уборки за собаками

14.12.2020 | 20:15

Пензенское товарищество собственников недвижимости «Полет» получило из Санкт-Петербурга космический презент - пакеты для сбора продуктов жизнедеятельности собак.

«Нам дали их в подарок, потому что человек, который этим занимается, был помощником космонавта Леонова на общественных началах, и вот он нам некоторое количество отправил бесплатно», - рассказал председатель ТСН «Полет» Павел Кузнецов.

А все из-за расположения товарищества - на улице Леонова. Председатель хотел заказать у питерской фирмы, которая производит ящики-диспенсеры, такое оборудование. Ее руководитель пошел навстречу.

По словам Павла, не все члены товарищества восприняли нововведение с позитивом.

«У жителей очень узкая зона социального комфорта. Если у тебя нет собаки, то зачем оплачивать? Примерно, как ты живешь на первом этаже и говоришь: зачем я буду платить за лифт, я им не пользуюсь. Но все это общее имущество, эти диспенсеры установлены на земельном участке, который является общим имуществом», - отметил Павел Кузнецов.

Есть сомнения, станут ли владельцы животных собирать продукты жизнедеятельности, такая культура поведения только начинает внедряться в российском обществе. Опасения рассеяла как минимум одна женщина.

«Пользуемся. Вот сейчас пойду и возьму, чтобы какашек кругом не было, для этого и нужно. Мы всегда с пакетиком ходим», - пояснила она.

Павел периодически добавляет пакеты в диспенсер - значит, кто-то их берет и использует, говорит он. Это радует, ведь специализированных зон для собак в Пензе до сих пор нет и выгуливают питомцев возле школ, во дворах, где детские площадки.