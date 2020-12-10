Тротуар на улице Ударной превратился в каток

10.12.2020 | 20:35

На пересечении улиц Ударной и Циолковского поток воды застыл причудливым образом, а чуть дальше слой льда настолько гладкий, что словно зеркало отражает прохожих. Солнечные блики ослепляют людей так, что они ничего не видят.

Именно в этом месте почему-то скапливается вода, а зимой замерзает, превращая тротуар в каток.

«Безобразный тротуар! Коньки бери и катайся. Сейчас обойду или через дорогу перейду... лучше перейти. В прошлом году вроде посыпали. У нас около Беляева, 18, то же самое, никто не посыпает», - рассказала горожанка.

Некоторые настолько привыкли к разливам на тротуаре, а потом к появлению катка, что не видят смысла комментировать проблему.

Единственный прохожий, не придающий значения опасности тротуара, уверен, что со всем можно справиться, если здоровье позволяет.

«Если ноги есть, а если нет - ничего не поможет. При такой погоде трудно что-то сделать. Во-первых, накладно, а потом, песочек с солью - это тоже не очень хорошо. Тут вода, мне хочется идти по ней», - отметил пенсионер.

Мужчина, несмотря на солидный возраст, активно занимается спортом. Может, поэтому он не сильно ругает коммунальщиков, которые ежегодно допускают появление катка на тротуаре на улице Ударной.