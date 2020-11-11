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Из жизни

Пензячка не может добиться уборки мусора на проспекте Строителей

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Ветер сгоняет мусор с муниципальной территории к дому № 84 на проспекте Строителей. Он заполнил заросшую неопрятную площадку со стороны бокового фасада. Там чего только не наблюдается - сломанные ветки, груды пакетов, обрывки бумаг, картона.

Вдоль тропинки у колодца часто стоят торговцы дачной продукцией. Их беспокоит запах из шахты. Они попытались заткнуть щели, перевели на это часть мусора - выброшенные пластиковые бутылки.

«Я борюсь! Звонила в Октябрьскую администрацию, они обещали прийти и все сделать. В «Зеленстрой» заявку делала, чтобы деревья убрать. А воз и ныне там», - пожаловалась старшая по дому Альфия Хусаиновна.

Она показала, какой бурьян вымахал рядом с дорожкой за пятиэтажкой. За сезон траву не косили ни разу, утверждает женщина. В сухостое гниют бытовые отходы.

«Ничего не делается, кошмар! А что делать?» - отметила горожанка.

Нечасто, но дворник из этого дома все же собирает самый крупный мусор. Потребовать большего от работника нельзя - не его обязанность очищать дополнительную территорию.

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