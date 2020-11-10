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Из жизни

На Ладожской пакеты с мусорки разлетаются и прилипают к окнам

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Только перенос контейнерной площадки мог бы улучшить ситуацию - так считают жители улицы Ладожской. Выдвинутый ими делегат Любовь Николаевна поясняет: сложности появились из-за некачественной уборки - когда баки опустошают, отходы выпадают, а рабочие не стремятся их подобрать.

«Формально относятся к этому делу, и у нас постоянно здесь мусор. Иногда летом, когда сильный ветер, все эти мусорные пакеты разлетаются и прилипают на окна. Это очень неприятно», - рассказала Любовь Николаевна.

Оптимальный вариант - передвинуть объект за дома, но тут возникают сложности. Группа активистов привлекла на помощь народного избранника, чиновников администрации Октябрьского района.

«Вроде бы место нашли, определили, но нужно благоустраивать. Там нужен асфальт, и нужно ее транспортировать, технику пригонять. У нас проблемы с этой помойкой», - пояснила женщина.

Пока площадка стоит у стен трансформаторной подстанции - там и удобный подъездной путь, и асфальтированная поверхность. Но отсутствие уборки, вечная грязь, по мнению жильцов ближайших домов, - решающий довод в пользу перемещения.

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Гость||

Так вам и надо. Не до пакетов сейчас.. Надо бизнес подержать.. У меня пирожки а если школы закроют то как мне жить.. А вы пакеты.. Эх вы

Имя: Гость
Комментарий:

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