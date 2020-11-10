На Ладожской пакеты с мусорки разлетаются и прилипают к окнам

10.11.2020 | 21:16

Только перенос контейнерной площадки мог бы улучшить ситуацию - так считают жители улицы Ладожской. Выдвинутый ими делегат Любовь Николаевна поясняет: сложности появились из-за некачественной уборки - когда баки опустошают, отходы выпадают, а рабочие не стремятся их подобрать.

«Формально относятся к этому делу, и у нас постоянно здесь мусор. Иногда летом, когда сильный ветер, все эти мусорные пакеты разлетаются и прилипают на окна. Это очень неприятно», - рассказала Любовь Николаевна.

Оптимальный вариант - передвинуть объект за дома, но тут возникают сложности. Группа активистов привлекла на помощь народного избранника, чиновников администрации Октябрьского района.

«Вроде бы место нашли, определили, но нужно благоустраивать. Там нужен асфальт, и нужно ее транспортировать, технику пригонять. У нас проблемы с этой помойкой», - пояснила женщина.

Пока площадка стоит у стен трансформаторной подстанции - там и удобный подъездной путь, и асфальтированная поверхность. Но отсутствие уборки, вечная грязь, по мнению жильцов ближайших домов, - решающий довод в пользу перемещения.