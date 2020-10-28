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Из жизни

Игровая площадка на Докучаева, 17, перестала привлекать детей

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Детская площадка возле дома № 17 на улице Докучаева уже давно не видела резвящихся ребят. Элементы игровой зоны, которые были установлены несколько десятилетий назад, стали аварийными. Гулять на площадке детям разрешают далеко не все.

«Внуков сюда не отпускаем. Моей-то уже 13 лет, так что она свои выводы делает», - отметила Надежда Александровна.

В нескольких метрах имеются современные игровые элементы, появившиеся, судя по всему, не так давно. Однако назвать их безопасными тоже нельзя: качели лишены сидений и части перекрытий. Но в этом виноваты сами жильцы, говорят прохожие.

«На них сидит молодежь, которой некуда деться. Да она и не хочет, ей здесь хорошо. Выпивают, крутятся на этих каруселях. От 12 до 16 лет им», - уточнила горожанка.

Выводы подтверждают и кучи пустых бутылок рядом с площадкой.

За десятки лет добиться установки новой игровой зоны можно было вполне, считает Надежда Александровна.

«Сами здесь живущие не стремятся. Многие ведь дворы уже окультурены - там, где родители хотят видеть своих детей в добре. Даже когда из частного сектора переезжают, из деревень, не вполне в курсе дел, но и они постепенно вникают, работают, облагораживают. Кто хочет видеть цветник, делает его», - рассудила женщина.

Главное - желание, говорит Надежда Александровна, и поддержка власть имущих.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

и поддержка власть имущих.
А вы им зачем?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

На них сидит молодежь, которой некуда деться. Да она и не хочет, ей здесь хорошо. Выпивают, крутятся на этих каруселях. От 12 до 16 лет
Ну, пусть лучше на каруселях крутятся, чем на игле

Гость||

Отличный комплекс,чего не нравится ? Просто стиль рэтро,надо понимать.

Имя: Гость
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