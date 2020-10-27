Сетевое издание|18+|Вторник|27 окт 2020|20:19
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+6oC
Завтра | Ясно |
 

Из жизни

Менять режим работы «умного» светофора на Окружной не будут

Печать

«Умным» светофором на пересечении улиц Мира и Окружной довольны далеко не все водители. Многие жалуются на то, что в час пик приходится долго ждать разрешающего сигнала. Особенно это касается поворота направо (если ехать со стороны Западной Поляны) и движения по прямой (если двигаться к ней от дороги-дублера).

Когда устанавливали автоматический регулировщик, заявляли, что с помощью камер и специальной программы станут управлять потоками.

«Если налево поворачивать, секунд на 10 подольше приходится стоять, а так принципиальной разницы я не увидел. После работы еду - бывает, и по 15-20 минут стою», - констатировал автолюбитель.

Есть и такие, кто просто не увидел изменений.

«Что-то не замечаю разницы - что «умное», что не «умное». Как были пробки, так и есть. Может, еще умнее светофор поставить?» - предположил таксист.

Гости города тоже поделились своими впечатлениями.

«Из Саратова, впервые здесь проезжаем. Все нормально. В Саратове тоже пробки, сейчас начинают светофоры, как у вас, переделывать», - отметил молодой человек.

На запрос от портала PenzaInform.ru пришел ответ, подписанный заместителем мэра по городскому хозяйству Олегом Денисовым. В письме сказано, что автоматический регулировщик работает в оптимальном режиме и менять что-либо не планируют.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Как же мэрия может признаться, что данное умное решение было ошибочным. Тогда придётся деньги вернуть в бюджет, а бабло уже попиленно

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте