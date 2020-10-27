Менять режим работы «умного» светофора на Окружной не будут

27.10.2020 | 20:00

«Умным» светофором на пересечении улиц Мира и Окружной довольны далеко не все водители. Многие жалуются на то, что в час пик приходится долго ждать разрешающего сигнала. Особенно это касается поворота направо (если ехать со стороны Западной Поляны) и движения по прямой (если двигаться к ней от дороги-дублера).

Когда устанавливали автоматический регулировщик, заявляли, что с помощью камер и специальной программы станут управлять потоками.

«Если налево поворачивать, секунд на 10 подольше приходится стоять, а так принципиальной разницы я не увидел. После работы еду - бывает, и по 15-20 минут стою», - констатировал автолюбитель.

Есть и такие, кто просто не увидел изменений.

«Что-то не замечаю разницы - что «умное», что не «умное». Как были пробки, так и есть. Может, еще умнее светофор поставить?» - предположил таксист.

Гости города тоже поделились своими впечатлениями.

«Из Саратова, впервые здесь проезжаем. Все нормально. В Саратове тоже пробки, сейчас начинают светофоры, как у вас, переделывать», - отметил молодой человек.

На запрос от портала PenzaInform.ru пришел ответ, подписанный заместителем мэра по городскому хозяйству Олегом Денисовым. В письме сказано, что автоматический регулировщик работает в оптимальном режиме и менять что-либо не планируют.