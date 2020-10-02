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Из жизни

Жители 3-го Калужского проезда не могут добиться ремонта дороги 17 лет

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Асфальтоукладчик колесил по улицам Согласия, оставляя за собой ровные дороги: на Калужской - в 2017 году, на Светлой - в 2018-м. Но так и не добрался до 3-го Калужского проезда, хотя был близко.

Теперь разбитое полотно разрезает плотный квадрат перпендикулярно идущей Калужской - больше ничего не перепало проезжей части в данном частном секторе.

«Вот уже лет 17 ее не трогали. Только когда воду провели, частями эти клеточки заполнили асфальтом, и все. Все, кто приезжает, дорогу обещают, но никто не делает», - рассказала Татьяна Владимировна.

Если поверхность будет ровной, то, может быть, вода в болотистой местности перестанет заливать дворы. Надоело уже самим подсыпать грунт, констатируют люди.

«Все течет, даже две машины сюда, к забору, вызывали. Иначе бы ручьем было», - отметила Екатерина Ивановна.

Щебень в ямках надолго не задерживается, заплатки тоже не приживаются. Необходим хороший крепкий асфальт - как тот, что достался соседним улицам.

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Гость||

А зачем им дороги? Они же платят налоги в муниципальный бюджет. Муниципалитету деньги нужней.

Имя: Гость
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