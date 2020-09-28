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Из жизни

Хоккейная коробка на Ленинградской страдает от набегов вандалов

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Хоккейная коробка во дворе дома № 8а на Ленинградской улице выглядит заброшенной. В теплое время года, когда лед на площадке отсутствует, ее используют как поле для игры в футбол и баскетбол. Для этого все есть: неплохие ворота, щиты с кольцами. Правда, покрасили их почему-то выборочно. Но главная проблема спортивной зоны - постоянные набеги вандалов. Неизвестные выламывают части ограждений.

«Это постепенно все, не сразу. В этом году, я видел, красили забор весь. А это буквально месяц-два», - рассказал местный житель Александр.

Отремонтировали площадку на совесть. Доски прибиты крепко, маленькому ребенку и даже подростку придется приложить немало усилий, чтобы выломать хотя бы одну дощечку. А ведь в ограждении отсутствует целая секция. У ворот выломали петли и деревянную конструкцию бросили на территории игровой зоны.

Из некоторых элементов торчат длинные ржавые гвозди. Во время игры ребенок запросто может на них наткнуться.

Еще одна проблема - большое количество мусора. По вечерам площадка превращается в притон. Спортсмены засыпают - просыпаются алкоголики. Соревнования по литрболу проводятся регулярно.

«Люди живут, но непохожи на людей. А хочется, чтобы было все хорошо и все люди были хорошие», - отметила пенсионерка.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Там титушек проплачивают как принято в Пензе интересанты на эту землю. Стояночку или ларёк замутить , администрация сто процентов в курсе, вот теперь и журналюх подтянули. Всё готово чтоб отдать добросовестному хозяину для благоустройства

Гость||

Свет нужно провести туда, заставить ментов туда захаживать, да камеру подвесить. Пару дебилков поймать, заставить всё восстановить с крупным штрафом. По быдлу быстро разойдется и всё будет хорошо.

Гость||

Не быдло это творит, а кому земля приглянулась

Гость||

Кто дал такой большой округ бездельнику едросу?

Гость||

Гость писал(a):

Кто дал такой большой округ бездельнику едросу?
Кто таков ? Чем знаменит ?

Гость||

У ПИ уже коробки страдают. Дожили.

Имя: Гость
Комментарий:

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