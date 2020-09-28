Хоккейная коробка на Ленинградской страдает от набегов вандалов

28.09.2020 | 20:16

Хоккейная коробка во дворе дома № 8а на Ленинградской улице выглядит заброшенной. В теплое время года, когда лед на площадке отсутствует, ее используют как поле для игры в футбол и баскетбол. Для этого все есть: неплохие ворота, щиты с кольцами. Правда, покрасили их почему-то выборочно. Но главная проблема спортивной зоны - постоянные набеги вандалов. Неизвестные выламывают части ограждений.

«Это постепенно все, не сразу. В этом году, я видел, красили забор весь. А это буквально месяц-два», - рассказал местный житель Александр.

Отремонтировали площадку на совесть. Доски прибиты крепко, маленькому ребенку и даже подростку придется приложить немало усилий, чтобы выломать хотя бы одну дощечку. А ведь в ограждении отсутствует целая секция. У ворот выломали петли и деревянную конструкцию бросили на территории игровой зоны.

Из некоторых элементов торчат длинные ржавые гвозди. Во время игры ребенок запросто может на них наткнуться.

Еще одна проблема - большое количество мусора. По вечерам площадка превращается в притон. Спортсмены засыпают - просыпаются алкоголики. Соревнования по литрболу проводятся регулярно.

«Люди живут, но непохожи на людей. А хочется, чтобы было все хорошо и все люди были хорошие», - отметила пенсионерка.