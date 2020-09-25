Ремонта дороги на улице Карпинского хватило ненадолго

25.09.2020 | 20:40

Проезжая часть возле дома № 48 на улице Карпинского оставляет желать лучшего. Небольшим участком дороги, судя по всему, недавно занимались, на асфальтовом полотне видны заплатки. Но надолго такого ремонта не хватило. В чем проблема, неизвестно: то ли нарушена технология, то ли материалы, которые использовались, были плохого качества.

«Вот так... очень неприятно», - оценила прохожая.

Возможно, все дело в интенсивном потоке автомобилей. Дорога ведет к большому жилому массиву, все машины, которые передвигаются по улице Карпинского, сворачивают в одном месте. А в часы пик, когда появляются пробки, многие водители, чтобы не тратить время впустую, срезают через дворы.

Но качественно отремонтированная дорога должна выдерживать любой трафик, считают пензенцы.

«Они собирают крошки, засыпают - и все», - рассказал горожанин.

Больше всего страдают владельцы автомобилей.

«Как водителю - просто ужасно. В прошлом году делали заплатки - не держат, надо чинить. Некачественный асфальт, смывается водой», - заявил автомобилист.