Сетевое издание|18+|Пятница|25 сен 2020|21:48
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+20oC
Завтра | Облачно |
 

Из жизни

Ремонта дороги на улице Карпинского хватило ненадолго

Печать

Проезжая часть возле дома № 48 на улице Карпинского оставляет желать лучшего. Небольшим участком дороги, судя по всему, недавно занимались, на асфальтовом полотне видны заплатки. Но надолго такого ремонта не хватило. В чем проблема, неизвестно: то ли нарушена технология, то ли материалы, которые использовались, были плохого качества.

«Вот так... очень неприятно», - оценила прохожая.

Возможно, все дело в интенсивном потоке автомобилей. Дорога ведет к большому жилому массиву, все машины, которые передвигаются по улице Карпинского, сворачивают в одном месте. А в часы пик, когда появляются пробки, многие водители, чтобы не тратить время впустую, срезают через дворы.

Но качественно отремонтированная дорога должна выдерживать любой трафик, считают пензенцы.

«Они собирают крошки, засыпают - и все», - рассказал горожанин.

Больше всего страдают владельцы автомобилей.

«Как водителю - просто ужасно. В прошлом году делали заплатки - не держат, надо чинить. Некачественный асфальт, смывается водой», - заявил автомобилист.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Выборы не скоро..Терпите!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте