В 5-м Виноградном проезде бродяги разводят костры на пустыре

14.09.2020 | 20:10

Каждый зарабатывает деньги как умеет, в силу собственных возможностей и способностей. Своеобразное производственное пространство обнаружилось в 5-м Виноградном проезде. Отыскать его непросто, рабочее место спрятано в густых зарослях. К нему ведет потайная тропинка.

На вытоптанной и выжженной поляне добытчики заколачивают свои рубли: из старой мебели, бытовой техники, кабелей достают металлические детали. Жители домов поблизости удовольствия от чужого трудового процесса не испытывают - из-за дыма и смрада, а некоторых пугают бродяги.

«Я всех боюсь, не хожу никуда», - рассказала пенсионерка.

Общественной пользы от чужого труда в зарослях пензенцы не видят: бомжи растаскивают крупногабаритный мусор по закоулкам, провоцируя создание стихийных свалок. Костер может стать причиной крупного пожара.

Надо решать глобальную проблему, считает горожанин, возвращать бомжей к нормальной жизни.

«Они уже не верят в свое хорошее будущее, поэтому не хотят», - отметил мужчина.

Чаще пензенцы звонят в полицию, сообщают о группах бомжей. Но те после визита правоохранительных органов или возвращаются, или оборудуют новое производственно пространство. Пустырей в городе много.