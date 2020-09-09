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Из жизни

В Пензе процесс перехода двух домов к другой УК может затянуться

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Жители Карпинского, 13, и Коммунистической, 42, представили протоколы собрания с подписями собственников, голосующих за переход от одной управляющей компании в другую, на нескольких листах. Но не по количеству владельцев квартир.

«Прописано: «Решение собственника». Когда мы идем голосовать, нам бюллетень дают на одного, и здесь так же. Бюллетень должен получить и заполнить каждый собственник и сдать его в период, который обозначен в протоколе общего собрания», - пояснил заместитель начальника Госжилстройтехинспекции Пензенской области Александр Киндаев.

Грубая ошибка, если рядом с подписью не указана дата.

«Если мы не можем понять, когда он заполнял протокол, то ставим под сомнение, голосовал ли он, и когда, и легитимен ли этот протокол», - отметил Александр Киндаев.

Случаев, когда обслуживающие компании беспрекословно подчиняются волеизъявлению жильцов и отдают бразды правления конкурентам, мало.

«Здесь две стороны: одна управляющая организация, от которой уходят, и та, к которой приходят. И любая из сторон, если увидит, что решение, на ее взгляд, принято неверно, идет в суд, прокуратуру и оспаривает это решение. Полное и четкое соблюдение требований законодательства нам дает основание полагать, что в дальнейшем в суде или в надзорных органах это решение устоит», - рассказал Александр Киндаев.

Пока суд да дело, нежеланная УК продолжает собирать деньги с собственников жилья, не всегда оказывая при этом услуги. Затянуться процесс перехода может на несколько месяцев, а то и на год с лишним.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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