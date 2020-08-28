Пензячка обнаружила вместо чеков за оплату квитанций пустые листы

28.08.2020 | 20:02

Пенсионерка с улицы Попова решила разложить по порядку старые квитанции за услуги ЖКХ, но обнаружила, что все доказательства оплаты счетов просто исчезли. Вместо чеков - практически чистая бумага.

«На квитанциях совершенно нет никакого изображения, квитанции об оплате совершенно пустые», - рассказала Любовь Алексеевна.

Пенсионерка отправилась в банк, там проблему признали, но развели руками: ничего не поделаешь.

«Мне сказали, что такая бумага», - пояснила женщина.

Любовь Алексеевна сравнила квитанции и чеки за другие годы. Оказалось, фокус с исчезновением практикуется недавно.

«Дата - октябрь 2018 год, в том же банке, бумага та же самая. И 2017-й год на этой же бумаге - все видно. То есть их объяснение, что не та бумага - это чепуха», - заявила Любовь Алексеевна.

А текст в чеках об оплате от 2019 и 2020 годов исчезает. Пенсионерка уверена, что это может обернуться неприятностями.

«Вдруг кто спросит, мало ли что будет? У нас время-то какое», - отметила она.

Опасения вполне оправданны: пензенцам не раз присылали требования оплатить немалые суммы, причем иногда даже те, которые через суд нельзя взыскать из-за истекшего срока исковой давности.