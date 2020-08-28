На улице Краснова на «девятку» рухнуло гнилое дерево

28.08.2020 | 19:05

Березы возле дома № 30 на улице Краснова пребывают в хорошем состоянии. Видно, что ими занимаются, постоянно опиливают. Но в глубине двора, рядом с детской площадкой, картина совсем иная. Гнилое дерево рухнуло, видимо не выдержав сильных порывов ветра. Возникает вопрос, не лежит ли там ствол уже больше месяца.

«Не было вроде. По-моему недавно. А вообще-то иногда идешь, вся в своих мыслях, и не обращаешь внимания», - рассказала местная жительница Нина Павловна.

Чуть позже женщина вспомнила, что дерево упало несколько недель назад, рассказала и о неудобствах, которые возникли после ЧП.

«Вообще перегородило дорогу. Машины доедут, видят, что дорога вся перегорожена, и объезжают», - пояснила местная жительница.

Сухое дерево рухнуло прямо на багажник вишневой «девятки», поставленной на вечную стоянку. А вот по соседству с детищем отечественного автопрома припаркованы иномарки, над крышами которых свисает часть уцелевшего ствола.

Дерево сильно наклонено. Когда снова наступит непогода, есть вероятность, что зеленый великан спрячет под своей кроной и другие машины.