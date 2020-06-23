На улице Пушкари жители 24 года не могут добиться ремонта дороги

23.06.2020 | 20:00

«Я здесь живу 24 года, и ни разу этот участок дороги не ремонтировался», - рассказала жительница дома на улице Пушкари Элеонора Гаджиевна.

Небольшой отрезок улицы остался в прежнем состоянии. Жильцы нескольких домов почему-то оказались в худшем положении, чем их соседи.

«До магазина второй раз сделали два или три года назад, а здесь лужа, машины тонут. Поселилась семья, у них трое детей, четвертый будет в октябре. Двое школьников, одной шесть лет. Как они будут ходить?» - отметила женщина.

«В этом же доме, где сейчас будет жить многодетная семья, жил Герой Советского Союза, он умер. И хоть он здесь и жил, результатов никаких. Стучаться больше некуда, обращаться не к кому», - констатировал местный житель.

Пешеходы во время дождя идут по газону, а вот автомобилистам приходится передвигаться по дороге на свой страх и риск.

«Мы здесь уже на газоне вбили колышки, чтобы машины не подъезжали к калитке, - все продавили. Сейчас дождей нет, период засушливый, уровень упал. Если дожди пойдут, тут будет серьезная глубина. Автомобилисты стараются разворачиваться», - пояснил мужчина.

Возникает вопрос, почему вся остальная часть улицы Пушкари ремонтировалась дважды, а ее конец вообще не видел нормального благоустройства.

«Сзади наших огородов - Брестская улица, проулок. Его асфальтируют, соседнюю заасфальтировали, а мы прямо брошенные. Сюда КамАЗов восемь крошки привозили, мы своими силами все делали, но все уходит», - сообщила местная жительница.

Участок небольшой, огромных затрат он не потребует.