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Из жизни

На ул. Суворова нетерпеливые пенсионерки перебегают на красный

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92 секунды - это перебор, говорят некоторые жители Пензы про светофор на Суворова рядом с остановкой «Улица Шевченко», притом что после долгого ожидания на пересечение дороги пешеходам отводится лишь 16 секунд. Это вызывает нарушения правил отдельными гражданами.

«Некоторые люди, бабушки особенно, они не могут ждать целую минуту, ходят на красный», - рассказал мужчина.

В опросе на месте прохожие разделились. Кто-то считает, что действительно стоять перед автопотоком столько времени слишком долго, другие настаивают на том, что улица Суворова - одна из самых загруженных транспортных магистралей Пензы, она может просто встать, если сократить количество секунд, разрешающих движение машин.

«Для меня вполне хватает этого времени. Я не так часто здесь хожу, но нормально», - пояснил пензенец.

«Долго приходится ждать. Когда там светофор загорается, они перебегают», - сообщила горожанка.

При видеокамере такого не позволял никто, но, судя по словам местных, подобное происходит довольно часто.

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Гость||

Когда клапан фонит и на красный побежишь.

Гость||

Если очко искрит и на красный ломанешь

Имя: Гость
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