У пруда за храмом Петра и Павла воцарилась удивительная чистота

17.06.2020 | 20:36

Ежегодно журналисты «Службы 11» проверяют состояние берега возле пруда, что находится за храмом Петра и Павла. Зеленая зона всегда привлекает компании, которые хотят посидеть на природе, пожарить шашлык и употребить под него что-то горячительное.

К изумлению, 2020-й преподнес сюрприз. То ли горожане стали чистоплотными, то ли волонтеры наведались туда до приезда съемочной группы, то ли коронавирус внес коррективы, но мусора почти не оказалось.

Отдельные бутылки, стаканчики - это крохотная доля того, что видели раньше.

Однажды журналисты заметили оставленный кем-то горящий костер, и старые покрышки неизвестные обжигали, не найдя места получше. Рыбак о людях отозвался жестко.

«Какие тут шашлыки! Это на ночь жгут костер, чтобы согреться, а так бухают по-черному», - высказался Александр Александрович.

А в 2016-м активистка пыталась в одиночку навести порядок, но работы было слишком много.

«В основном пластиковые бутылки, отходы, стеклянные бутылки, упаковки, обертки - всего полно. Все бытовые отходы, которые приносят с собой, оставляют здесь же, в парке», - жаловалась Евгения.

Потому-то в 2020-м так удивительно видеть чистую зеленую зону и ни одного следа от костра.