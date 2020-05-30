Новая лестница у бывшего Дворца пионеров уже раскрошилась

30.05.2020 | 19:30

Рядом с бетонной лестницей вытоптана тропинка на газоне. Зачем - становится понятно, если внимательно посмотреть на ступени: они все покрыты камешками и частицами раскрошившегося твердого покрытия.

Обустроенная несколько лет назад лестница в гору к Дворцу детского и юношеского творчества едва ли не сразу стала разрушаться. Теперь она пришла в такое состояние, что многие предпочитают идти по траве.

«Ее надо, конечно, обновить. Это очень хорошая зона отдыха, мы с детьми все время туда ходим - и днем, и вечером. Так что место надо хорошо обустроить», - отметила Татьяна Григорьевна.

Верхний слой легко разрушается - достаточно слегка провести ногой, как бетон начинает крошиться, хотя лестница не старая.

Особенно эффектно она выглядит на фоне той, что была проложена параллельно еще в советские времена при строительстве Дворца пионеров. У старого сооружения некоторые ступени покосились - почву подмыло, - но сами железобетонные плиты в основном целы. В отличие от нового, которому всего несколько лет.

«Ей лет пять или чуть побольше, но там какой состав-то? Немножко гравия, чуть цемента, а остальное - песок. Потому, наверное, и рассыпалась. Туда детей-то вон сколько ходило!» - пояснила горожанка.

Если сейчас поток юных дарований здесь резко сократился, поскольку учреждение дополнительного образования не работает, то жители Бугровки по-прежнему пользуются дорогой наверх.

«А как же! Весь район пользуется. Даже просто отдохнуть идут. Раньше место было, где животные на улице содержались, - так интересно! А сейчас-то уж не то, ну ничего, потерпим», - рассудила женщина.

Она предлагает облагородить верхнюю площадку и установить по пути скамьи для пожилых людей, которым тяжело преодолеть все ступени в один прием.