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Из жизни

Новая лестница у бывшего Дворца пионеров уже раскрошилась

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Рядом с бетонной лестницей вытоптана тропинка на газоне. Зачем - становится понятно, если внимательно посмотреть на ступени: они все покрыты камешками и частицами раскрошившегося твердого покрытия.

Обустроенная несколько лет назад лестница в гору к Дворцу детского и юношеского творчества едва ли не сразу стала разрушаться. Теперь она пришла в такое состояние, что многие предпочитают идти по траве.

«Ее надо, конечно, обновить. Это очень хорошая зона отдыха, мы с детьми все время туда ходим - и днем, и вечером. Так что место надо хорошо обустроить», - отметила Татьяна Григорьевна.

Верхний слой легко разрушается - достаточно слегка провести ногой, как бетон начинает крошиться, хотя лестница не старая.

Особенно эффектно она выглядит на фоне той, что была проложена параллельно еще в советские времена при строительстве Дворца пионеров. У старого сооружения некоторые ступени покосились - почву подмыло, - но сами железобетонные плиты в основном целы. В отличие от нового, которому всего несколько лет.

«Ей лет пять или чуть побольше, но там какой состав-то? Немножко гравия, чуть цемента, а остальное - песок. Потому, наверное, и рассыпалась. Туда детей-то вон сколько ходило!» - пояснила горожанка.

Если сейчас поток юных дарований здесь резко сократился, поскольку учреждение дополнительного образования не работает, то жители Бугровки по-прежнему пользуются дорогой наверх.

«А как же! Весь район пользуется. Даже просто отдохнуть идут. Раньше место было, где животные на улице содержались, - так интересно! А сейчас-то уж не то, ну ничего, потерпим», - рассудила женщина.

Она предлагает облагородить верхнюю площадку и установить по пути скамьи для пожилых людей, которым тяжело преодолеть все ступени в один прием.

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Гость||

Есть выход всегда! Нужно сделать лестницу из новых качественных бардюров!!!

Гость||

Хочется чтоб власти города начинали думать о молодом поколении...и сделали лестницу в дом пионеров в 2020году, конечно необходимо разместить на территории детские игровые элементы...скучновато и старообразно выглядит сегодня вся территория дома пионеров в Пензе...

Гость||

Гость писал(a):

Есть выход всегда! Нужно сделать лестницу из новых качественных бардюров!!!
+1

Гость||

У Дурака есть для вас прекрасные бордюры.

Гость||

Обычная картина для третьесортной снежной Нигерии.

Гость||

Гость писал(a):

У Дурака есть для вас прекрасные бордюры.
Готовы переизбрать Дурака?

Гость||

У одной империи сегодня частник в космос людей запускает, а другая не может ступеньки из бетона сделать для детей. Чувствуется разница, да?

Гость||

Зато у нас негров не убивают.

Гость||

Гость писал(a):

Зато у нас негров не убивают.
Белых мочат, только вот остальные молчат в тряпочку, так и надо.

Гость||

Так и у них не убивают, живут себе припеваючи на рэпе и наркоте.

Гость||

а куды бинокля делась из башни через который звездочками можно было любоваться?

Гость||

а что сейчас в доме пионеров?

Гость||

Гость писал(a):

У Дурака есть для вас прекрасные бордюры.

Готовы переизбрать Дурака?

Да мы любим его, он нам дал дешевые автобусы до дачи.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Новая лестница у бывшего Дворца пионеров уже раскрошилась
почему у БЫВШЕГО?

Гость||

Гость писал(a):

ужно сделать лестницу из новых качественных бардюров!!!
Незнай насколько они качественные, но года два должны прожить)

Имя: Гость
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