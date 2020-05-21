На улице Богданова просевший асфальт стал угрозой для пешеходов

21.05.2020 | 19:24

Поднимая пыль с дороги, двигался трактор со щеткой по улице Богданова. Люди отходили в сторону, но в целом воспринимали происходящее без особого удивления. Все привыкли к тому, что коммунальщики иногда делают не как надо.

Еще один пример - напротив места уборки. Рядом со входом в офисное помещение на Богданова, 63а, просел свежий асфальт. Наступать на него потенциально опасно - об этом рассказала прохожая.

«Там яма. Это же болото! Надо думать, как делать. Асфальт клали только в том году», - пояснила женщина.

То ли новой утечкой на трубах размыло грунт, то ли «подушку» уложили плохо, но результат налицо.