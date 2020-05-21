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Из жизни

На улице Богданова просевший асфальт стал угрозой для пешеходов

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Поднимая пыль с дороги, двигался трактор со щеткой по улице Богданова. Люди отходили в сторону, но в целом воспринимали происходящее без особого удивления. Все привыкли к тому, что коммунальщики иногда делают не как надо.

Еще один пример - напротив места уборки. Рядом со входом в офисное помещение на Богданова, 63а, просел свежий асфальт. Наступать на него потенциально опасно - об этом рассказала прохожая.

«Там яма. Это же болото! Надо думать, как делать. Асфальт клали только в том году», - пояснила женщина.

То ли новой утечкой на трубах размыло грунт, то ли «подушку» уложили плохо, но результат налицо.

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Гость||

Когда на улице Богданова будет не только хороший асфальт,но и появятся новые дома вместо старых и гнилых сооружений прошлого века в г.Пенза...мала в районах Пензы строят домов,в центре города одни гнилушки деревянные стоят,когда строить начнут на центральных улицах города,сколько ещё поколений будут смотреть на город в старом его образе и обличии,где архитекторы с их идеями,нет новых зданий,одна утопия...

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