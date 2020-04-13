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Из жизни

Жители домов на Красной Горке выносят сор под теплотрассу

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Неведомо откуда появилась ванна под теплотрассой. Сантехника поставлена рядом с надземной веткой, которая протянута за Красной Горкой, 37а, и домом по соседству.

Наблюдательная женщина из многоэтажки № 52 на Богданова знает все о местном благоустройстве: кто сорит, кто убирает.

Спиленные и не увезенные ветки - плоды труда, скорее всего, ресурсников.

«Они правильно сделали. Может, убирать будут, когда субботник? На моей территории чисто, а тут прямо ужас», - отметила пензячка.

Кто-то ремонтировал квартиру и принес под теплотрассу строительный мусор. Быстрые умом граждане решили, что обломкам шифера самое место под коммуникациями.

Разумеется, пустые бутылки тоже присутствуют.

«Здесь всегда собиралась молодежь, которая не больно хорошо себя ведет. Там всегда что-то накидано», - рассказала женщина.

Ресурсники не наказывают людей за свалку рядом с трубами. Но начало борьбе с захламлением положено: заросли у сетей стали прореживать.

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