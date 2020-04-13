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Из жизни

Жители дома на улице Докучаева бесплатно работают за дворников

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Обитатели дома № 15 на улице Докучаева не привыкли собирать отходы в пакеты, чтобы относить на контейнерную площадку. Проще выбросить их в окно - и так поступают многие.

Загрязнению территории способствуют и коммунальщики, спустя рукава обслуживающие жилье.

«Дворников нет, уборщиков в подъездах тоже. Кусты спилены, под ними валяются то, что еще в прошлом году спиливали», - рассказала активистка.

Под ветками тоже лежит мусор. Когда рабочие отрезали лишние части деревьев, они не обратили внимания, что кидают их прямо на свалку.

«В нашем доме дворник есть, но я вчера посмотрела, сколько убирается, - две минуты. Прошла, три бумажки собрала. Я тут же рядом стояла, спрашиваю: «И все?» Она отвечает: «А что еще? Мести я не буду, пыльно». И пошла», - добавила неравнодушная горожанка.

Такое отношение к делу не устраивает людей из дома № 13. Среди них есть активисты, бесплатно берущие на себя часть работы дворника.

«У нас в основном сами и убираемся. Зимой трактор приезжал один раз - после того, как я написала Белозерцеву на сайт. А здесь вообще никто и никогда не появлялся», - отметила жительница дома № 13.

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Гость||

Одни горожане бросают мусор где попало,другие за ними убирают!Еще можно понять немощных старичков-но они как раз более чистоплотны!Чисто там где не не сорят,ну разумеется и дворник добросовестный!

Гость||

Прекрасные жители! Сами платят, сами убирают. Нам бы таких! УК "Твой Дом"

Гость||

Своих надо дрессировать, а не завидовать чужим УК))

Гость||

Как лохов развели на халяву вкалывать,полный зашквар.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|13.04.2020 19:21|

Как лохов развели на халяву вкалывать,полный зашквар.

Не у всех есть биты, от лохов отбиваться!

Имя: Гость
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