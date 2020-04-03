03.04.2020 | 16:25

Строительный мусор и бытовые отходы соседствуют с детской площадкой. Вся территория у дома № 6 на улице 9 Января завалена хламом, который, по словам местных жителей, появился за несколько холодных месяцев. До недавних пор он был скрыт снегом, а с приходом тепла стал заметен.

«Весна наступила и показала, где зимой выбрасывали. Все уберется со временем, дворники уберутся», - отметил пензенец.

В общую кучу свалены не только выброшенные за зиму отходы, но и ветки, которые, по утверждению другой жительницы дома, лежат гораздо дольше.

«Несколько лет, давно», - рассказала она.

Женщина показала журналистам «Службы 11» то, чего изначально они не заметили: постоянная проблема - текущая канализация в непосредственной близости от игровой зоны. Просто первое, что кидается в глаза, - большое количество мусора. Съемочная группа поинтересовалась, есть ли закрепленный за территорией дворник.

«Есть, от того дома. Они убирают, но тут надо все время. Детская площадка чистая, а рядом...» - пояснила горожанка.

Проблема появилась после сноса расселенного дома. На архивных кадрах видно, что там стояло деревянное строение. Когда оно было обитаемо, за территорией следили. Потом в уже нежилом здании поселились бродячие собаки, которые пугали прохожих, и теперь там пустырь. Некоторые считают, что поэтому здесь можно бросать все что угодно.

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