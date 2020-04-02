02.04.2020 | 17:03

В овраге на улице Мира много мусора. Жилья поблизости нет, выбрасывать теоретически некому, но снег растаял - и на виду оказалось все, что было спрятано под его покровом.

«У нас есть тут рабочие какие-то. Как на Олимпийской аллее, так и здесь надо все убрать, весь мусор. Сейчас немножко опилили, а то вообще пройти нельзя было - одни коряги», - отметил Валентин Павлович.

Давно живущий на улице Мира горожанин и сам не знает, кому интересно замусоривать овраг. Он предполагает, что бомжам, пьющим людям или тем, кто сдает картон или цветмет, - они обычно сидят в зарослях с бутылками, сбытчики вторсырья перебирают добычу с контейнерных площадок. Чувствуют себя вольготно, ведь оттуда их не выгоняют, вот и портят облик Западной Поляны - не самого ухоженного уголка города.

«Тут возле дома-то - и то не поймешь чего творится. Деревья сами попадали, и никому ничего не надо», - пожаловался мужчина.

Огорчаясь увиденным, Валентин Павлович отправился в квартиру на самоизоляцию, затоварившись перед тем продуктами. Он надеется, что, когда период вынужденного заключения дома закончится, люди выйдут на субботник и наведут красоту на Западной Поляне. Она того стоит.

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