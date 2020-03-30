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Из жизни | Земля под окнами дома на Ладожской улице усыпана окурками

30.03.2020|15:16
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Дерево, для которого нашли декоративное обрамление из старой покрышки, цветы, дружно пробивающиеся из-под земли прямо под окнами. Они радуют глаз жителей 57-го дома на Ладожской улице. Но есть одно обстоятельство, уничтожающее положительное впечатление: множество окурков, их бросают некоторые с балконов.

Проблема распространенная, говорит прохожая. Ее квартира по соседству, там тоже есть некультурные люди.

«Вижу только с какого этажа, а так откуда я знаю? У нас в том доме кидают. Ну вот что за свиньи?» - возмутилась местная жительница Алина Николаевна.

Некоторые говорят о спорном с точки зрения морали и закона, но действенном методе борьбы с напастью: собирать окурки и оставлять под дверью нарушителя. Только определить, кто точно кидает, с какого этажа, проблематично, нужно видеть это и быть уверенным, что делает именно данный сосед. А может, и несколько. Как распределить на всех? Ответа нет. Пенсионерка уверена, что искать виновных следует среди молодежи.

«Эта наш возраст такой, мы не бросим никогда. Вот пришла, все отнесла, аккуратненько положила», - отметила горожанка.

Обиднее всех тем, кто живет на первом этаже, и тем, кто трудится и растит цветы. Мусор - своеобразный плевок на их труд.

«Мы раньше сами убирали, нас никто не подталкивал. Сейчас же надо приглашать, а выйдут - не выйдут, не знаем. А мы сами, нас никто не приглашал: видели, что у дома плохо, и собирали все», - поделилась женщина.

На Ладожской, 57, большинство мусора сконцентрировано возле определенного места. Журналисты 11 канала прошли по периметру девятиэтажки - участок оказался самым грязным.

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Гость|30.03.2020 18:44|

А про собачьи фекалии почему тишина? Все скверы города загадили собаководы. Закон о бережном отношении к животным не соблюдается

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