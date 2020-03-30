30.03.2020 | 15:00

Всем ветрам открыта контейнерная площадка на улице Клары Цеткин за домом № 35. Она находится рядом с надземной веткой теплотрассы. Мусор туда носят жильцы многоквартирных домов и из частного сектора.

Стоит бак среди жалких остатков забора и щедро делится содержимым с окрестностями с помощью воздушных потоков.

«Здесь была ограда, но ее сломали. Все летит. Кто-то вон колеса привез», - рассказала горожанка.

«Ее уже давно здесь нет. Я не знаю, куда делась. В чермет ее теперь сдали», - предположил мужчина.

«Когда ветер особенно, то по всей территории», - отметил прохожий.

Поскольку участок не придомовый, отвечать за состояние площадки управляющая компания, которая обслуживает ближайшие многоэтажки, не обязана. Земля муниципальная, следит за территории администрация Железнодорожного района.

Уборка проводится, это заметно. Но ветер сводит все усилия рабочих почти к нулевому результату. Столько мусора разбросано вокруг! Особенно сильно страдают из-за этого в частном секторе: засоряются дворы, огороды.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.