26.03.2020 | 19:17

На фоне детской площадки отчетливо виден мусор, который раскидан по поляне. Обычно свалки образуются или в кустах, где собираются компании любителей горячительных напитков, или рядом с контейнерами - пакеты разносит ветер.

Но на Коммунистической, в районе дома № 29, ничего подобного не видно. Абсолютно голый пустырь. Крайне редко люди кидают в таких местах. Предпосылок незаметно. Объяснил все прохожий, который хорошо знает местность.

«Здесь помойка, там помойка, магазины, ларьки. Старую мебель бросают, не доносят до мусорки. Убирают здесь, но, когда ветер, все разлетается», - рассказал местный житель.

Оказалось, что контейнерная площадка действительно есть - она скрывается за гаражами. Часть мусора подхватывают воздушные потоки и разносят по округе, причем довольно далеко - метров на 200. Но и версию о бродягах нельзя отметать. Журналисты 11 канала нашли устроенную кем-то лежанку. Хотя местные отрицают такую возможность.

«Ветер, конечно. Здесь нет бомжей у нас вроде. И зимой так - не следят», - пояснила пенсионерка.

Вероятно, часть мусора действительно была подхвачена ветром, а потом уже на грязной поляне стали бросать отходы прохожие - рядом с ней протоптаны сразу несколько тропинок.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.