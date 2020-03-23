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Из жизни | В Арбекове из-за сломанной ограды контейнерной площадки разлетелся мусор

23.03.2020|15:56
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Более 20 лет Татьяна Андреевна работает дворником. Она отлично знает территорию - каждый закоулок у домов № 77 на проспекте Победы, № 2 на Ульяновской и соседних. С тревогой женщина наблюдает, как распадается ограждение контейнерной площадки, понимая, чем это чревато. Отвалился очередной лист - и мусор получил еще больше свободы для перемещения по участку.

«Да они все проржавели. Ну а когда упадет, то его утащат», - отметила горожанка.

Уборка начинает занимать все больше времени у Татьяны Андреевны. Бак вывозят регулярно, но и пользуются им несколько домов - пустым он никогда не бывает. За ликвидацию отходов отвечает управление благоустройства и очистки, площадку освобождают от грязи рабочие подрядной организации, с которой администрация района заключила договор.

«Плохо! Это разве уборка? Все ветром разносит. Они приходили, все прибрали, но вчера ветер был - у нас детская площадка вся в бумаге была, я собирала», - рассказала женщина.

Последние недели ветер не шуточный, он не только бытовые отходы раскидывает на солидные расстояния, на ограждение площадки тоже покушается. Татьяна Андреевна прогнозирует, что с такими темпами бак скоро будет стоять среди голых опор, ветер оторвет оставшиеся листы. Тогда мусор разгуляется по всему Арбекову.

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Гость|23.03.2020 18:52|

penzainform.ru писал(a):

В АрбековЕ из-за сломанной ограды контейнерной площадки разлетелся мусор
Правильно: В АрбековО

Имя: Гость
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