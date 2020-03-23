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Из жизни | Пензенец рассказал о повреждениях дома, на который упал кран

23.03.2020|16:50
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Николай Егорович живет в доме по соседству с пензенским цирком. Его перестраивают уже несколько лет. На днях на площадке рухнул кран. Один из очевидцев успел снять, как он падал.

Николай Егорович живет в квартире № 3, а кран свалился на соседнюю половину.

«Все разворотило стрелой. Если бы люди - стопроцентная смерть была бы», - отметил мужчина.

В пострадавшей части дома никто не обитает, но в своей квартире Николай Егорович бывает постоянно. Все строение - единое целое. Повреждение половины может повлечь разрушение всего остального.

«Если ветер подует, то всю крышу снесет. Сначала подрядчик пообещал, что все устранит, крышу накроет, забор сделает. А сегодня утром я подошел к прорабу, а он мне сказал: «Я тебе ничего не должен, иди к крановщику и с ним разбирайся. Крановщик пусть все и делает», - пояснил горожанин.

И вот тут Николай Егорович даже опешил. Факт падения крана на чужое имущество зафиксирован на видео, разрушения налицо - а восстанавливать кто же должен? Вопрос, на который подрядчик пока не ответил.

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Гость|23.03.2020 19:20|

Хватит издеваться над мужиком.Дайте ему одну квартиру в доме что на против и дело с концом.Где взять?Конфискуйте одну на 15 или 16 в последнем подъезде.У них их много.Они их не заработали и поэтому не обеднеют.

Имя: Гость
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