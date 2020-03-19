19.03.2020 | 16:00

Грязная лощина отделяет частный сектор на Шуисте от многоэтажек. Овраг завален мусором в таком количестве, что на одном грузовике точно не вывезти.

«Это уже сто лет! Все бросают! Мусорок сейчас поблизости нет. Весь овраг, как мы переехали в 1978 году... Там еще и собаки жили», - рассказала Лидия Александровна.

Неоднократно лощину пытались очистить и представители районной администрации, и жители 2-й Проезжей улицы, протянувшейся по краю оврага.

Бывали годы, когда туда намеренно вывозили мусор. Возвышались горы, а их окружали мелкие кучки бутылок и объедков, сложенные пьющими гражданами.

«Ребята молодые ходят и бутылки бросают. Я сколько раз им замечания делала, этим мальчишкам, но они бросают», - сообщила Нина Александровна.

Прежние горы ликвидировали, новые выросли - не без помощи бомжей. Бездомные ночуют в лотках теплотрассы, к своему убежищу приносят добычу, сортируют. Ценное реализуют, а отброшенное за ненадобностью в их «бизнесе» ложится в основание очередной горы мусора или дополняет старые кучи.

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