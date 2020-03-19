Сетевое издание|18+|Четверг|19 мар 2020|19:25
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+8oC
+9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+4oC
Завтра | Облачно |
  88.12  |  $  81.97

Из жизни | Жители Шуиста не могут привести в порядок замусоренный овраг

19.03.2020|16:00
Печать

Грязная лощина отделяет частный сектор на Шуисте от многоэтажек. Овраг завален мусором в таком количестве, что на одном грузовике точно не вывезти.

«Это уже сто лет! Все бросают! Мусорок сейчас поблизости нет. Весь овраг, как мы переехали в 1978 году... Там еще и собаки жили», - рассказала Лидия Александровна.

Неоднократно лощину пытались очистить и представители районной администрации, и жители 2-й Проезжей улицы, протянувшейся по краю оврага.

Бывали годы, когда туда намеренно вывозили мусор. Возвышались горы, а их окружали мелкие кучки бутылок и объедков, сложенные пьющими гражданами.

«Ребята молодые ходят и бутылки бросают. Я сколько раз им замечания делала, этим мальчишкам, но они бросают», - сообщила Нина Александровна.

Прежние горы ликвидировали, новые выросли - не без помощи бомжей. Бездомные ночуют в лотках теплотрассы, к своему убежищу приносят добычу, сортируют. Ценное реализуют, а отброшенное за ненадобностью в их «бизнесе» ложится в основание очередной горы мусора или дополняет старые кучи.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте