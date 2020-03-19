19.03.2020 | 15:48

Вадим Анатольевич специально выбрал точку для сбора милостыни. Он сидит близ монумента «Добрый ангел мира» в центре города. Не потому, что людно временами или народ щедрее, просто он там ощущает больше покоя.

«Какая мне помощь? Меня вон ангел спасает, больше ничего не надо», - отметил мужчина.

Сколько лет житель Пензенской области обитает на улице, он сам запутался считать. Когда-то имел семью, квартиру в поселке Березовая Роща, потом якобы дом с супругой в каком-то селе приобрели. Это все состоялось в 90-х, затем была исправительная колония - до 2003-го.

«Я освободился, а жена с другим живет. Пришлось бичевать. У меня нога болит, какая мне работа? Что собираю, что дают, тем питаюсь», - пояснил гражданин.

Прежде Вадим Анатольевич скитался по подъездам. Потом, когда жильцы многоэтажек стали устанавливать двери с домофонами, перебрался в теплотрассы. Ресурсники блокируют входы в камеры, но еще не все закрыли.

Теперь уже не так холодно, можно и на улице ночевать. Почти за 20 лет человек ко всему приспособился.

«Мне уже все надоело», - признался он.

Однако же расспросы о прошлом всколыхнули воспоминания, нервы у закаленного бродяги сдали. Он еще долго плакал, глядя на памятник - символ добра и милосердия.

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