Сетевое издание|18+|Четверг|19 мар 2020|19:25
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+8oC
+9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+4oC
Завтра | Облачно |
  88.12  |  $  81.97

Из жизни | На улице Суворова несколько колодцев лишились крышек

19.03.2020|18:29
Печать

Сразу два колодца рядом с игровой зоной на Суворова, 141, прикрыты деревянными крышками, а для надежности сверху еще уложены мешки с песком и камни. Опасное соседство, но прохожие к потенциальному риску для детей относятся с легкостью.

«Вообще не обращала внимания. Понятно, что это опасно», - отметила женщина.

«Ну и что теперь? Мне все равно, я здесь не живу. Если бы жила там, может быть, возмущалась бы. А здесь мне все равно», - сообщила горожанка.

«Не обращала, не знаю. Конечно, опасно, надо сделать по-нормальному. Кто отвечает за эту территорию, те и должны это сделать. Они зарплату получают за это», - подчеркнула пенсионерка.

Еще один колодец весь в трещинах, видимо, из-за близко растущего дерева. О том, что такое соседство не вполне допустимо, местные жители рассказывали еще три года назад.

«Корни прорастают, разрушают кладку, кладка осыпается в колодец. Корни разрушают все, даже асфальт поднимают», - пожаловался местный житель Валерий Иванович.

Когда журналисты «Службы 11» подняли крышку, обнаружили, что шахта вполне безопасна. Ее полностью завалили различным хламом. Только коммунальщикам вряд ли такой способ защиты придется по душе: чтобы попасть внутрь в экстренном случае, нужно будет вытаскивать содержимое.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте