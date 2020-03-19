19.03.2020 | 18:29

Сразу два колодца рядом с игровой зоной на Суворова, 141, прикрыты деревянными крышками, а для надежности сверху еще уложены мешки с песком и камни. Опасное соседство, но прохожие к потенциальному риску для детей относятся с легкостью.

«Вообще не обращала внимания. Понятно, что это опасно», - отметила женщина.

«Ну и что теперь? Мне все равно, я здесь не живу. Если бы жила там, может быть, возмущалась бы. А здесь мне все равно», - сообщила горожанка.

«Не обращала, не знаю. Конечно, опасно, надо сделать по-нормальному. Кто отвечает за эту территорию, те и должны это сделать. Они зарплату получают за это», - подчеркнула пенсионерка.

Еще один колодец весь в трещинах, видимо, из-за близко растущего дерева. О том, что такое соседство не вполне допустимо, местные жители рассказывали еще три года назад.

«Корни прорастают, разрушают кладку, кладка осыпается в колодец. Корни разрушают все, даже асфальт поднимают», - пожаловался местный житель Валерий Иванович.

Когда журналисты «Службы 11» подняли крышку, обнаружили, что шахта вполне безопасна. Ее полностью завалили различным хламом. Только коммунальщикам вряд ли такой способ защиты придется по душе: чтобы попасть внутрь в экстренном случае, нужно будет вытаскивать содержимое.

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