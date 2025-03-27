В Бессоновском районе мужчина провалился в 8-метровый колодец

27.03.2025 | 17:11

В среду, 26 марта, в селе Трофимовка Бессоновского района мужчине потребовалась помощь спасателей.

Он обслуживал 8-метровый колодец для питьевой воды, расположенный во дворе частного дома, упал внутрь и оказался заблокирован на глубине около 5 метров. Выбраться самостоятельно не мог.

В 14:45 сигнал о ЧП поступил в областной поисково-спасательный центр, и на место выехали специалисты.

«С применением альпинистского снаряжения они спустились к пострадавшему, после деблокирования извлекли его на поверхность и передали бригаде скорой помощи», - рассказали в ГБУ «ППСЦ».

В апреле 2023 года 36-летний житель Пензы упал в открытый канализационный колодец во время ремонта улицы Рябова. Он получил травмы, квалифицированные впоследствии как вред здоровью средней тяжести.