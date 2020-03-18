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Из жизни | Дорога на улице Фурманова не выдерживает транспортного потока

18.03.2020|16:10
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Многие автомобилисты нарушают правила и выезжают на тротуар. Это происходит по пути во дворы улицы Фурманова от улицы 8 Марта. Водители оправдываются: деваться некуда, под колесами много ям, обогнуть которые по дороге невозможно из-за общего состояния асфальта.

«Паршиво, машина гробится. Плохо здесь постоянно. Подремонтируют, подсыпят гравия, но через неделю-две все выбьется - поток большой. Дома строятся, торговые центры, много людей», - рассказал мужчина.

Другой автомобилист поддерживает: транспортный трафик оживленный, ведь дальше расположены многоэтажки, гаражные кооперативы. За пять минут там успевает попрыгать на ухабах до 20 машин, а в час пик - еще больше. Только внимания дорожников не хватает.

«Ремонтируют щебенкой, больше ничего. На неделю хватает. Приходится ездить по тротуару, объезжать яму», - отметил он.

Создается напряженная и потенциально аварийная обстановка. Исправить ситуацию помогло бы полное восстановление дороги.

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