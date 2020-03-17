17.03.2020 | 15:18

На углу дома № 7 на улице 8 Марта - глубокая яма, в которой хорошо видны несколько слоев асфальта. Один за другим все они оказались разбиты. Причем, если верить автомобилистам, процесс начался относительно недавно, но протекает быстро и еще не закончился.

«Эти ямы, как подснежники, вылезают после зимы. Очень много где. Чуть подальше яма формируется ежегодно и разбивается. Там теплотрасса, скорее всего, проходит», - отметила женщина.

О проблемном месте журналисты «Службы 11» рассказывали и в апреле 2019-го, когда яма была шире и глубже. Ремонт щебнем помог ненадолго, камни быстро выбило. Зато после выхода сюжета в эфир неровность залатали асфальтом. Заплатка продержалась всего несколько месяцев.

«Ремонтируют каждый год. То ли ремонтируют «хорошо», то ли просто машины разбивают, но грузовые здесь не ездят», - рассказала горожанка.

Когда журналисты вели съемку, припаркованных авто было немного, но в утренние часы одна полоса фактически вся занята машинами, оставленными родители школьников. В такой момент обогнуть неровность невозможно.

«Дороги ужасные, постоянно с колесами проблемы», - пожаловалась водитель.

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