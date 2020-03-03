03.03.2020 | 16:17

В самом центре Пензы находится заброшенный уголок, где почти нет асфальта, под ногами прохожих грязь, рядом с облезлыми зданиями - кучи опиленных веток, множество бутылок и прочего мусора. Это территория рядом с домом № 100а на Московской.

«Этот мусор не убирается, а почему - непонятно. Надо бы сделать так, чтобы все было чистенько», - отметила горожанка.

«Машины! Негде пройти!» - сообщила прохожая.

Жительница соседнего дома также ежедневно ходит мимо свалки, расположенной в самом сердце областного центра. По ее словам, если во дворе работник ЖКХ от управляющей компании еще прибирается, то на рядом расположенной территории - нет: не его участок. И чиновники туда не заглядывают.

«Они не приходят. Никто не идет. Какого-нибудь сотрудника пришлют, и все, а сами не показываются. Как быть? Стыд и позор, центр города!» - возмутилась женщина.

Получается, что участок никем не обслуживается, хотя находится внутри квадрата, который образуется одними из самых оживленных улиц Пензы - Московской, Володарского, Бакунина и Суворова.

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