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Из жизни | На улице Аустрина люди вынуждены ходить по нечистотам

02.03.2020|16:02
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Старшая по дому № 178а на улице Аустрина не первый год борется с неисправной системой канализации во дворе.

«Проблема в том, что забивается колодец, который относится к дому № 176. А все нечистоты текут по нашей территории, нам по этим нечистотам приходится ходить - и детям, и взрослым», - пожаловалась местная жительница Валентина Александровна.

Кроме того, рядом находится игровая площадка - явное нарушение санитарии игнорируется коммунальщиками. По словам активистки, заставить их принять оперативные меры сложно.

«Приходится неделями просить, а люди ходят каждый день... Работники объясняют, что у них нет ни кирпичей, ни цемента», - рассказала женщина.

Во время последнего визита представители ресурсоснабжающей организации подложили под тяжелую шатающуюся конструкцию деревяшки.

«Они прочистят и уезжают, а воз и ныне там. Вчера палку подложили, чтобы крышка туда не провалилась совсем. Ребенок подойдет, он провалится туда. Кирпичи туда обрушаются, значит, могут заткнуть отверстие трубы, в которую слив производится», - пояснила горожанка.

Проблемный люк не единственный.

«С этими колодцами мы мучаемся с конца декабря, буквально весь январь вызывали через два дня. Три колодца относятся к дому № 176, но территория наша. И течет к дому № 180, те тоже жалуются», - сообщила Валентина Александровна.

Вероятно, простая прочистка - спасение временное из-за того, что сети старые. Необходима их замена, считает активистка.

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